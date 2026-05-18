Μέντα: Το αιθέριο έλαιο που ρίχνει την πίεση με λίγες μόνο σταγόνες
Μέντα: Το αιθέριο έλαιο που ρίχνει την πίεση με λίγες μόνο σταγόνες
Η μέντα δεν είναι μόνο για τσάι - Κλινική δοκιμή έδειξε ότι μικρή καθημερινή δόση ελαίου μέντας μείωσε τη συστολική πίεση σε άτομα με ήπια αυξημένες τιμές
Μπορεί ένα αιθέριο έλαιο να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης; Μία νέα κλινική δοκιμή βάζει στο «μικροσκόπιο» το αιθέριο έλαιο μέντας και δείχνει ότι η απάντηση ίσως είναι πιο ενδιαφέρουσα απ’ όσο θα περίμενε κανείς.
Eρευνητές από το University of Central Lancashire διαπίστωσαν ότι η καθημερινή λήψη μικρής ποσότητας αιθέριου ελαίου μέντας μείωσε τη συστολική πίεση σε άτομα με προϋπέρταση ή υπέρταση σταδίου 1.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα