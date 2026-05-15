Δωρεάν εξετάσεις για σεξουαλικά νοσήματα από τον ΕΟΔΥ- Ενημερωθείτε

Η Εαρινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης 2026, για 14η συνεχή χρονιά, αποτελεί μια δυναμική εκστρατεία που ενθαρρύνει τους δημόσιους και μη οργανισμούς, τις κοινότητες και τις δομές υγείας σε όλη την Ευρώπη να προωθήσουν την εξέταση για την HIV λοίμωξη, τις ηπατίτιδες Β & C και τα άλλα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, με στόχο η κοινότητα να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί για τα οφέλη της έγκαιρης εξέτασης των εν λόγω νοσημάτων.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), με αφορμή την εαρινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης 2026, προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση παρέμβασης ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης της Κοινότητας και ανώνυμου ανιχνευτικού ελέγχου, με τη δοκιμασία της ταχείας ανίχνευσης (rapid test), για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα στις έδρες των Γραφείων Συμβουλευτικής και Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία, στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη και τον Βόλο.



