Χωρίς παιδιά 3 στα 4 ζευγάρια στην Ευρώπη – Η εικόνα της Ελλάδας

Μια Ευρώπη με περισσότερους ανθρώπους που ζουν μόνοι, λιγότερα σπίτια με παιδιά και έντονες διαφορές από χώρα σε χώρα αποτυπώνει η νέα έκθεση της Eurostat.

Το 2025, στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκαν συνολικά 203,1 εκατομμύρια νοικοκυριά. Η πολυπληθέστερη κατηγορία ήταν οι ενήλικες που ζουν μόνοι χωρίς παιδιά (76,1 εκατ.). Ακολούθησαν τα ζευγάρια χωρίς (48,9 εκατ.) και με παιδιά (29,9 εκατ.).



