Χωρίς παιδιά 3 στα 4 ζευγάρια στην Ευρώπη – Η εικόνα της Ελλάδας
Χωρίς παιδιά 3 στα 4 ζευγάρια στην Ευρώπη – Η εικόνα της Ελλάδας
Η Ευρώπη ζει όλο και περισσότερο... μόνη: τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά χωρίς παιδιά αυξήθηκαν κατά 19,2% από το 2016, ενώ τα ζευγάρια με απογόνους μειώθηκαν κατά 6,3%
Μια Ευρώπη με περισσότερους ανθρώπους που ζουν μόνοι, λιγότερα σπίτια με παιδιά και έντονες διαφορές από χώρα σε χώρα αποτυπώνει η νέα έκθεση της Eurostat.
Το 2025, στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκαν συνολικά 203,1 εκατομμύρια νοικοκυριά. Η πολυπληθέστερη κατηγορία ήταν οι ενήλικες που ζουν μόνοι χωρίς παιδιά (76,1 εκατ.). Ακολούθησαν τα ζευγάρια χωρίς (48,9 εκατ.) και με παιδιά (29,9 εκατ.).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα