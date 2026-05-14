3 σνακ που βάζουν στο πιάτο τους οι καρδιολόγοι, για το καλό της καρδιάς τους
Από τα φιστίκια και τα αμύγδαλα έως το γιαούρτι και τη μαύρη σοκολάτα, οι καρδιολόγοι εξηγούν ποιες επιλογές αξίζουν μια θέση στην καθημερινή μας διατροφή για το καλό της καρδιάς μας
Όταν οι καρδιολόγοι επιθυμούν ένα γρήγορο σνακ, συνήθως δεν στρέφονται σε επεξεργασμένα τρόφιμα. Οι επιλογές που προτείνουν είναι πιο απλές και «καθαρές»: ξηροί καρποί, γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά και λίγη μαύρη σοκολάτα.
Οι παραπάνω θρεπτικές επιλογές μπορούν να καλύψουν την ανάγκη για κάτι αλμυρό ή γλυκό, όταν καταναλώνονται στη σωστή ποσότητα, χωρίς να επιβαρύνουν σημαντικά την καρδιά. Προσφέρουν πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, καλά λιπαρά, προβιοτικά και αντιοξειδωτικά: στοιχεία που συνδέονται με τον καλύτερο έλεγχο της χοληστερόλης, της αρτηριακής πίεσης και του σακχάρου, στο πλαίσιο μιας συνολικά ισορροπημένης διατροφής.
