Το παρεξηγημένο αιθέριο έλαιο που κρατά μακριά τα κουνούπια για 3 ώρες
Μελέτη έδειξε ότι ένα... υποτιμημένο φυτό προσέφερε πλήρη προστασία απέναντι στο Aedes aegypti, το κουνούπι που μεταδίδει, μεταξύ άλλων, τον δάγκειο πυρετό και τον ιό τσικουνγκούνια
Γνωστό κυρίως για το έντονο, γήινο άρωμά του, το πατσουλί μπαίνει στο μικροσκόπιο της έρευνας για έναν διαφορετικό λόγο: την πιθανή χρήση του ως φυσικό αντικουνουπικό.
Επιστήμονες ανέπτυξαν μια κρέμα με αιθέριο έλαιο πατσουλί και τη δοκίμασαν απέναντι στο κουνούπι Aedes aegypti, ένα από τα σημαντικότερα έντομα-φορείς νοσημάτων διεθνώς. Σε συγκέντρωση 200 ppm, η σύνθεση παρείχε 100% προστασία για 180 λεπτά σε ελεγχόμενη εργαστηριακή δοκιμή, αποτρέποντας την προσγείωση και το τσίμπημα.
