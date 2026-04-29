Η «κατάρα» των Κένεντι και το στίγμα της ψυχικής νόσου – Ένας καθηγητής εξηγεί
O Επικ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Χρίστος Λιάπης, πραγματεύεται, ανάμεσα σε άλλα δοκίμιά του, το ζήτημα των τραγικών συμβάντων που έπληξαν διαχρονικώς αυτή τη μεγάλη πολιτική οικογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών
Πολλά μέλη της οικογένειας Κένεντι είχαν προβλήματα σχετιζόμενα με χρήση ουσιών και συναισθηματικές διαταραχές, όπως η υποβληθείσα σε λοβοτομή αδερφή του Τζον και του Ρόμπερτ Κένεντι, η Ρόζμαρι, ο ανιψιός τους, πρώην Γερουσιαστής, Πάτρικ Κένεντι και ο τέταρτος γιός του Ρόμπερτ, Ντέιβιντ Κένεντι ο οποίος πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών όπως ακριβώς συνέβη και με την εγγονή του Ρόμπερτ, τη Saoirse Kennedy Hill, η οποία έχασε και αυτή τη μάχη με τα ναρκωτικά και την κατάθλιψη, τον Αύγουστο του 2019.
Η άτυχη, αλλά και τόσο χαρισματική και πολυπράγμων Saoirse, σε ένα συγκλονιστικό άρθρο για την εφημερίδα του Πανεπιστημίου της, είχε αποκαλύψει τη νοσηλεία της για κατάθλιψη, άφησε να εννοηθεί ότι είχε δεχθεί –παλαιότερα- σεξουαλική παρενόχληση και ανέφερε ότι ένιωθε έναν «βαρύ ογκόλιθο στο στήθος της». Ίσως, λοιπόν, υπό αυτό το πρίσμα, να κατανοήσουμε την ερμηνεία πολλών ξεχωριστών αλλά και τραγικών συμπεριφορών, ορισμένων γνωστών ή λιγότερο γνωστών συνανθρώπων μας, ενστερνιζόμενοι την ανάγκη καταπολέμησης του στίγματος όσων πάσχουν από τις υπερβολικές εκδοχές τόσο της λύπης, όσο και της χαράς.
