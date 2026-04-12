Τι φταίει και αυτοί οι έφηβοι τρώνε πολύ και κινούνται λίγο
Τι φταίει και αυτοί οι έφηβοι τρώνε πολύ και κινούνται λίγο
Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι ο ύπνος επηρεάζει πολλούς περισσότερους παράγοντες από την ξεκούραση του παιδιού – Τι να προσέξουν οι γονείς
Ο ύπνος όχι μόνο θεωρείται βασικός για την υγεία των εφήβων, αλλά επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη διατροφή και την άσκηση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα επιστημόνων από το Penn State College of Medicine, η ώρα που κοιμούνται και ξυπνούν οι έφηβοι φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τόσο τις διατροφικές τους επιλογές όσο και το επίπεδο φυσικής τους δραστηριότητας.
Οι βλαβερές συνήθειες και οι συνέπειές τους
Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι έφηβοι που κοιμούνται και ξυπνούν αργά καταναλώνουν περισσότερες θερμίδες, τσιμπολογούν συχνότερα και κινούνται λιγότερο. Το φαινόμενο αυτό είναι ακόμη πιο έντονο κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου σε σύγκριση με τις διακοπές.
Οι βλαβερές συνήθειες και οι συνέπειές τους
Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι έφηβοι που κοιμούνται και ξυπνούν αργά καταναλώνουν περισσότερες θερμίδες, τσιμπολογούν συχνότερα και κινούνται λιγότερο. Το φαινόμενο αυτό είναι ακόμη πιο έντονο κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου σε σύγκριση με τις διακοπές.
