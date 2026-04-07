Τρέχετε να προλάβετε το λεωφορείο; Πώς αυτό σας σώζει από 8 σοβαρές ασθένειες
Τρέχετε να προλάβετε το λεωφορείο; Πώς αυτό σας σώζει από 8 σοβαρές ασθένειες
Ακόμα και λίγα λεπτά έντονης δραστηριότητας μέσα στη μέρα μπορούν να μας προφυλάξουν από σοβαρές χρόνιες ασθένειες, σύμφωνα με νεότερη μελέτη
Μόλις λίγα λεπτά έντονης σωματικής δραστηριότητας καθημερινά μπορεί να προσφέρουν σημαντική προστασία απέναντι σε σοβαρές παθήσεις, όπως η αρθρίτιδα, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και η άνοια, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο European Heart Journal.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, ακόμη και σύντομες «εκρήξεις» έντονης δραστηριότητας, όπως το να τρέξει κανείς για να προλάβει ένα λεωφορείο, συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο ασθένειας και θνησιμότητας. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η προστατευτική δράση έναντι φλεγμονωδών παθήσεων, καρδιακών επεισοδίων και νευροεκφυλιστικών νόσων.
«Γνωρίζουμε ότι η σωματική δραστηριότητα μειώνει τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών και πρόωρου θανάτου, και υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία ότι η έντονη δραστηριότητα προσφέρει μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία ανά λεπτό σε σχέση με τη μέτρια δραστηριότητα.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, ακόμη και σύντομες «εκρήξεις» έντονης δραστηριότητας, όπως το να τρέξει κανείς για να προλάβει ένα λεωφορείο, συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο ασθένειας και θνησιμότητας. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η προστατευτική δράση έναντι φλεγμονωδών παθήσεων, καρδιακών επεισοδίων και νευροεκφυλιστικών νόσων.
«Γνωρίζουμε ότι η σωματική δραστηριότητα μειώνει τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών και πρόωρου θανάτου, και υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία ότι η έντονη δραστηριότητα προσφέρει μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία ανά λεπτό σε σχέση με τη μέτρια δραστηριότητα.
