Άμεση δημιουργία Κέντρων Καρδιακής Αποκατάστασης ζητούν οι καρδιολόγοι
Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία τονίζει την ανάγκη δημιουργίας Κέντρων Καρδιακής Αποκατάστασης στην Ελλάδα, καθώς τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν κύρια αιτία θνησιμότητας και η χώρα μας υστερεί σημαντικά στον τομέα αυτό
Τη σημασία δημιουργίας Κέντρων Αποκατάστασης Καρδιοπαθών αναδεικνύει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ), σημειώνοντας σε πρότασή της προς το Υπουργείο Υγείας την αξία της αποκατάστασης, τις καλές πρακτικές άλλων χωρών και το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι πολύ πίσω σε αυτό τον τομέα.
Η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας στις σύγχρονες κοινωνίες, με τη στεφανιαία νόσο και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο να κυριαρχούν. Στην Ευρώπη, τα καρδιαγγειακά νοσήματα ευθύνονται για περίπου το 50% των θανάτων, ενώ το οικονομικό βάρος για τα συστήματα υγείας ξεπερνά τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πέρα από το κόστος, οι επιπτώσεις για τους ασθενείς είναι ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς συχνά απομακρύνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα από την εργασία τους και χρειάζονται σημαντική υποστήριξη για να επανέλθουν στην καθημερινότητά τους.
