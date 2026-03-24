Νεφροπαθείς – Αίγινα: Συνεχίζονται κανονικά οι αιμοκαθάρσεις στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
Λύση δόθηκε στο ζήτημα που είχε προκύψει με τη λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στην Αίγινα, μετά την άμεση ανανέωση της σύμβασης από τον ΕΟΠΥΥ - Καθοριστικές οι παρεμβάσεις της Ένωσης Νεφροπαθών, αλλά και του ίδιου του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη
Κανονικά στην Αίγινα θα συνεχίσουν τις αιμοκαθάρσεις τους οι περίπου 15 νεφροπαθείς του νησιού, καθώς ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ανακοίνωσε την ανανέωση της σύμβασης με τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, που ήταν να κλείσει άμεσα μέσα στον Μάρτιο.
Το σενάριο αυτό θα σήμαινε μετακινήσεις από τους ασθενείς 3 φορές την εβδομάδα με πλοίο στον Πειραιά και από εκεί με ταξί σε νοσοκομεία της Αθήνας για αιμοκάθαρση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για οικονομικό κόστος και κόπωση.
