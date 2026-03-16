Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να «προβλέψει» τη νόσο Αλτσχάιμερ με ακρίβεια 92,8%
Νέα ανάλυση σε τομογραφίες εγκεφάλου εντοπίζει τις λεπτές ανατομικές μεταβολές που μπορούν να προειδοποιήσουν έγκαιρα για την πάθηση - Ποιες οι διαφορές ανά φύλο
Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει ολοένα και συχνότερα στο πεδίο της νευροαπεικόνισης, με στόχο να εντοπίζει πρώιμα σημάδια νευροεκφυλισμού πριν αυτά γίνουν σαφή στην κλινική εικόνα. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται νέα μελέτη ερευνητών του Worcester Polytechnic Institute (WPI) που δημοσιεύθηκε στο Neuroscience, η οποία αναφέρει ότι μοντέλο μηχανικής μάθησης μπορεί να προβλέψει τη νόσο Αλτσχάιμερ με ακρίβεια 92,8%, αναλύοντας ανατομικές αλλαγές στον εγκέφαλο από μαγνητικές τομογραφίες.
Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι η έγκαιρη διάγνωση παραμένει δύσκολη, καθώς τα πρώτα συμπτώματα μπορεί να εκληφθούν ως «φυσιολογική» φθορά της ηλικίας. Όπως σημειώνει ο Benjamin Nephew (WPI), η μηχανική μάθηση μπορεί να «χτενίσει» μεγάλα σύνολα δεδομένων από σαρώσεις και να αναγνωρίσει τις λεπτές μεταβολές, οι οποίες σε άλλη περίπτωση θα περνούσαν απαρατήρητες. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για γρηγορότερη και πιο στοχευμένη αντιμετώπιση.
