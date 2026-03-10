Η ιδιωτική ασφάλιση μειώνει την πίεση στο ΕΣΥ – Πώς θα μειωθούν τα κόστη προς όφελος των ασφαλισμένων
Η ιδιωτική ασφάλιση μειώνει την πίεση στο ΕΣΥ – Πώς θα μειωθούν τα κόστη προς όφελος των ασφαλισμένων
Χιλιάδες ιδιωτικά ασφαλισμένοι πολίτες επιλέγουν κάθε χρόνο τις υπηρεσίες ιδιωτικής υγείας, αποσυμφορίζοντας το ήδη πιεσμένο δημόσιο σύστημα - Το υψηλό κόστος, όμως, παραμένει πρόβλημα, γι' αυτό και οι ασφαλιστικές παρουσιάζουν προτεινόμενες λύσεις
Χιλιάδες πολίτες, ιδιωτικά ασφαλισμένοι με πρόγραμμα Υγείας, αξιοποιούν κάθε χρόνο τις υπηρεσίες ιδιωτικής υγείας καταφεύγοντας σε ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές, ιδιώτες ιατρούς και διαγνωστικά κέντρα. Οι ασφαλισμένοι αυτοί αποφορτίζουν το δημόσιο σύστημα Υγείας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού, στην περίπτωση που οι ιδιωτικά ασφαλισμένοι ζητούσαν τις υπηρεσίες του επιβαρυμένου δημόσιου συστήματος, θα προκαλούσαν ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση.
Το γεγονός αυτό δείχνει την άμεση συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης στην εξυπηρέτηση της κοινωνίας στα θέματα υγείας, καθώς στηρίζει και τους ασφαλισμένους της και το δημόσιο σύστημα υγείας και τους πολίτες που στηρίζονται σε αυτό.
