Η ιδιωτική ασφάλιση μειώνει την πίεση στο ΕΣΥ – Πώς θα μειωθούν τα κόστη προς όφελος των ασφαλισμένων
YGEIAMOU.GR
DRGs Ασφαλιστικά προγράμματα Ιδιωτική ασφάλιση Κόστος ασφαλιστηρίου

Η ιδιωτική ασφάλιση μειώνει την πίεση στο ΕΣΥ – Πώς θα μειωθούν τα κόστη προς όφελος των ασφαλισμένων

Χιλιάδες ιδιωτικά ασφαλισμένοι πολίτες επιλέγουν κάθε χρόνο τις υπηρεσίες ιδιωτικής υγείας, αποσυμφορίζοντας το ήδη πιεσμένο δημόσιο σύστημα - Το υψηλό κόστος, όμως, παραμένει πρόβλημα, γι' αυτό και οι ασφαλιστικές παρουσιάζουν προτεινόμενες λύσεις

Η ιδιωτική ασφάλιση μειώνει την πίεση στο ΕΣΥ – Πώς θα μειωθούν τα κόστη προς όφελος των ασφαλισμένων
Γιάννης Βερμισσώ
Χιλιάδες πολίτες, ιδιωτικά ασφαλισμένοι με πρόγραμμα Υγείας, αξιοποιούν κάθε χρόνο τις υπηρεσίες ιδιωτικής υγείας καταφεύγοντας σε ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές, ιδιώτες ιατρούς και διαγνωστικά κέντρα. Οι ασφαλισμένοι αυτοί αποφορτίζουν το δημόσιο σύστημα Υγείας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού, στην περίπτωση που οι ιδιωτικά ασφαλισμένοι ζητούσαν τις υπηρεσίες του επιβαρυμένου δημόσιου συστήματος, θα προκαλούσαν ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση.

Το γεγονός αυτό δείχνει την άμεση συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης στην εξυπηρέτηση της κοινωνίας στα θέματα υγείας, καθώς στηρίζει και τους ασφαλισμένους της και το δημόσιο σύστημα υγείας και τους πολίτες που στηρίζονται σε αυτό.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Γιάννης Βερμισσώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης