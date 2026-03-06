Το νέο εμβόλιο για τον RSV που κάνουν όλα τα νεογέννητα – Τι προβλέπει το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
Κάλυψη των νεογέννητων με το νέο εμβόλιο του RSV προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στο επικαιροποιημένο εμβολιαστικό πρόγραμμα για παιδιά και εφήβους
Εμβολιασμός κατά του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) συστήνεται σε όλα τα νεογέννητα στην Ελλάδα. Το νέο εμβόλιο κατά του RSV είναι διαθέσιμο και στη χώρα μας και χορηγείται κατά την περίοδο κυκλοφορίας του – επικίνδυνου για τα βρέφη – αναπνευστικού ιού, όπως αναφέρεται στην απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, κυρίας Ειρήνης Αγαπηδάκη, για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων το 2026.
Το νέο εμβόλιο – μονοκλωνικό αντίσωμα για την πρόληψη του RSV έχει ξεκινήσει να χορηγείται σε όλα τα νεογέννητα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από την 1η Νοεμβρίου 2025 και θα χορηγείται την περίοδο από Νοέμβριο έως τέλος Μαρτίου, δηλαδή τους μήνες που κυκλοφορεί ο ιός προσβάλλοντας μεγάλο αριθμό βρεφών και παιδιών. Μάλιστα, ο ιός είναι επικίνδυνος για επιπλοκές ειδικά στα βρέφη κάτω του ενός έτους, για το λόγο αυτό και εγκρίθηκε η χορήγησή του στα νεογέννητα.
