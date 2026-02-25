Παχυσαρκία σε ιδιοκτήτη και κατοικίδιο – Έρευνα φωτίζει ένα νέο πρόβλημα «Ενιαίας Υγείας»

Νεότερα δεδομένα αποκαλύπτουν ότι υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στην παχυσαρκία των ιδιοκτητών σκύλων και των κατοικίδιών τους - Μια διαπίστωση που μπορεί να θέσει τις βάσεις για κοινές παρεμβάσεις από γιατρούς και κτηνιάτρους