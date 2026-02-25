ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Παχυσαρκία σε ιδιοκτήτη και κατοικίδιο – Έρευνα φωτίζει ένα νέο πρόβλημα «Ενιαίας Υγείας»

Νεότερα δεδομένα αποκαλύπτουν ότι υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στην παχυσαρκία των ιδιοκτητών σκύλων και των κατοικίδιών τους - Μια διαπίστωση που μπορεί να θέσει τις βάσεις για κοινές παρεμβάσεις από γιατρούς και κτηνιάτρους

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η παχυσαρκία δεν αποτελεί αποκλειστικά ανθρώπινο πρόβλημα. Όπως δείχνουν τα δεδομένα όμως, συχνά δεν είναι ούτε μόνο… πρόβλημα του κατοικίδιου. Νέα αμερικανική μελέτη δείχνει ότι το σωματικό βάρος των ιδιοκτητών και των σκύλων τους συνδέεται στενά, ενισχύοντας την ιδέα ότι η πρόληψη και η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας πρέπει να σχεδιάζονται από κοινού.

Η εν λόγω έρευνα δημοσιεύθηκε στο Frontiers in Veterinary Science και κατέγραψε σε πραγματικές συνθήκες αυτό που πολλοί κτηνίατροι και γιατροί υποψιάζονταν εδώ και χρόνια: ότι οι συνήθειες του σπιτιού (διατροφή, άσκηση, καθημερινή ρουτίνα) επηρεάζουν ταυτόχρονα ανθρώπους και ζώα.

