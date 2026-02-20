Πόσο αλλάζει ο άνθρωπος μετά τα 60; Μελέτη φέρνει την ανατροπή
«Δεν αλλάζει ο άνθρωπος», λέει ο λαός - Η επιστήμη, όμως, δε φαίνεται να συμφωνεί

Πόσο αλλάζει ο άνθρωπος μετά τα 60; Μελέτη φέρνει την ανατροπή
Βίκυ Βενιού
Τελικά, αλλάζει ο άνθρωπος ή όχι; Η ιδέα ότι η προσωπικότητα ενός ανθρώπου είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής διαμορφώνει βαθιά τις αντιλήψεις και τη συμπεριφορά μας. Ωστόσο, μια ψυχολογική μελέτη για τη γήρανση, που διεξήχθη από ερευνητές στη Γερμανία και την Ελβετία, δείχνει ότι ακόμη και μετά τα 60, οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το άγχος, τα συναισθήματα και τις κοινωνικές προκλήσεις. Η έρευνα διεξήχθη υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Cornelia Wrzus του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης και της καθηγήτριας Corina Aguilar-Raab του Πανεπιστημίου του Μάνχαϊμ και δημοσιεύθηκε στο Communications Psychology. Τα ευρήματα αμφισβητούν τη μακροχρόνια παραδοχή ότι η προσωπικότητα παραμένει αμετάβλητη μετά την ενηλικίωση.

Αναδιαμορφώνοντας τις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες

Οι κοινωνικο-συναισθηματικές συμπεριφορές περιγράφουν την ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει, να εκφράζει και να ρυθμίζει τα συναισθήματά του, καθώς και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις κοινωνικές του σχέσεις. Αυτές οι ικανότητες συνδέονται στενά με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τον τρόπο, δηλαδή, με τον οποίο τα άτομα σκέφτονται, αισθάνονται και συμπεριφέρονται σε διάφορες καταστάσεις.

