Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει νέα εβδομαδιαία δόση 7,2 mg ενέσιμης σεμαγλουτίδης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει νέα εβδομαδιαία δόση 7,2 mg ενέσιμης σεμαγλουτίδης

Κλινική μελέτη έδειξε ότι οι ασθενείς έχασαν κατά μέσο όρο περίπου 21% του σωματικού τους βάρους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει μια νέα εβδομαδιαία δόση συντήρησης 7,2mg του Wegovy® (ένεση σεμαγλουτίδης) για ενήλικες με παχυσαρκία. Η έγκριση αυτή δίνει στους γιατρούς μια επιπλέον επιλογή για να βοηθήσουν ενήλικες που χρειάζεται να σημειώσουν μεγαλύτερη απώλεια βάρους μετά τη λήψη της δόσης των 2,4 mg. Η έγκριση βασίζεται σε θετική γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (CHMP) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρμάκων στις 12 Δεκεμβρίου 2025.

Με την απόφαση αυτή, οι γιατροί στην ΕΕ μπορούν πλέον να συνταγογραφούν τη δόση των 7,2 mg σε ως τρεις ενέσεις των 2,4mg, που πρέπει να λαμβάνονται σε μία δόση, εξακολουθώντας να χορηγούνται μία φορά την εβδομάδα. Η Novo Nordisk έχει υποβάλει αίτηση για έγκριση στυλό μίας δόσης των 7,2 mg στην ΕΕ και, εάν εγκριθεί, θα μπορούσε να είναι διαθέσιμη εντός του έτους. Αυτό σημαίνει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), οι ενήλικες με παχυσαρκία μπορούν πλέον να περάσουν απευθείας από το Wegovy® 2,4 mg (για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες) σε 7,2 mg, εάν χρειάζονται μεγαλύτερη απώλεια βάρους, διατηρώντας παράλληλα τη μυϊκή τους λειτουργία.

