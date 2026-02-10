ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σύγκρουση ΙΧ με μηχανή στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Ρέντη

Ιλαρά: Λιγότερα κρούσματα στην Ευρώπη το 2025, αλλά διπλάσια σε σχέση με το 2023
YGEIAMOU.GR
ECDC Εμβολιασμός Ιλαρά

Ιλαρά: Λιγότερα κρούσματα στην Ευρώπη το 2025, αλλά διπλάσια σε σχέση με το 2023

Το 40% των κρουσμάτων σε παιδιά κάτω των πέντε ετών - Η ανάγκη για εμβολιασμό: περίπου 8 στους 10 ανθρώπους που νόσησαν πέρυσι δεν ήταν εμβολιασμένοι

Ιλαρά: Λιγότερα κρούσματα στην Ευρώπη το 2025, αλλά διπλάσια σε σχέση με το 2023
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Σημαντική μείωση των δηλωμένων κρουσμάτων ιλαράς καταγράφουν τα προκαταρκτικά στοιχεία για το 2025 στην ΕΕ/ΕΟΧ, σε σύγκριση με το 2024. Παρ’ όλα αυτά, τα κρούσματα παραμένουν σε επίπεδα που προκαλούν ανησυχία, καθώς είναι περίπου διπλάσια σε σχέση με το 2023.

Με δεδομένο ότι η ιλαρά εμφανίζει εποχική κορύφωση στα τέλη του χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης, το ECDC καλεί πολίτες και υγειονομικές αρχές να δώσουν έμφαση στον έλεγχο της εμβολιαστικής κάλυψης.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης