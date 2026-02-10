Ιλαρά: Λιγότερα κρούσματα στην Ευρώπη το 2025, αλλά διπλάσια σε σχέση με το 2023
Το 40% των κρουσμάτων σε παιδιά κάτω των πέντε ετών - Η ανάγκη για εμβολιασμό: περίπου 8 στους 10 ανθρώπους που νόσησαν πέρυσι δεν ήταν εμβολιασμένοι
Σημαντική μείωση των δηλωμένων κρουσμάτων ιλαράς καταγράφουν τα προκαταρκτικά στοιχεία για το 2025 στην ΕΕ/ΕΟΧ, σε σύγκριση με το 2024. Παρ’ όλα αυτά, τα κρούσματα παραμένουν σε επίπεδα που προκαλούν ανησυχία, καθώς είναι περίπου διπλάσια σε σχέση με το 2023.
Με δεδομένο ότι η ιλαρά εμφανίζει εποχική κορύφωση στα τέλη του χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης, το ECDC καλεί πολίτες και υγειονομικές αρχές να δώσουν έμφαση στον έλεγχο της εμβολιαστικής κάλυψης.
