Ιλαρά: Λιγότερα κρούσματα στην Ευρώπη το 2025, αλλά διπλάσια σε σχέση με το 2023

Το 40% των κρουσμάτων σε παιδιά κάτω των πέντε ετών - Η ανάγκη για εμβολιασμό: περίπου 8 στους 10 ανθρώπους που νόσησαν πέρυσι δεν ήταν εμβολιασμένοι