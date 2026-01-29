Έμφραγμα: Παράγοντες κινδύνου και συμπτώματα SOS – Ο καρδιολόγος συμβουλεύει
Έμφραγμα: Παράγοντες κινδύνου και συμπτώματα SOS – Ο καρδιολόγος συμβουλεύει
Πότε το έμφραγμα μπορεί να εμφανιστεί χωρίς προειδοποίηση και ποια σημάδια απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση; Ο κ. Εμμανουήλ Καλλιέρης, Διευθυντής Καρδιολόγος και Διευθυντής της Μονάδας Εμφραγμάτων στο Metropolitan Hospital, απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα
Είναι ζωτικής σημασίας να είμαστε ενημερωμένοι για όλα όσα αφορούν στην καλή υγεία της καρδιάς μας. Ποιες καθημερινές συνήθειες, όπως η άσκηση και η διατροφή, μπορούν να την επηρεάσουν και ποια είναι τα πρώτα σημάδια ενός εμφράγματος, όπως και η αντιμετώπισή τους.
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την καλή υγεία της καρδιάς, με έμφαση στους βασικούς παράγοντες που την επηρεάζουν. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο κάπνισμα, την παχυσαρκία, τον ρόλο των γονιδίων και της κληρονομικότητας, καθώς και στη σημασία της «καλής» και της «κακής» χοληστερίνης και στις επιπτώσεις τους στην καρδιαγγειακή υγεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την καλή υγεία της καρδιάς, με έμφαση στους βασικούς παράγοντες που την επηρεάζουν. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο κάπνισμα, την παχυσαρκία, τον ρόλο των γονιδίων και της κληρονομικότητας, καθώς και στη σημασία της «καλής» και της «κακής» χοληστερίνης και στις επιπτώσεις τους στην καρδιαγγειακή υγεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα