Έμφραγμα: Παράγοντες κινδύνου και συμπτώματα SOS – Ο καρδιολόγος συμβουλεύει

Πότε το έμφραγμα μπορεί να εμφανιστεί χωρίς προειδοποίηση και ποια σημάδια απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση; Ο κ. Εμμανουήλ Καλλιέρης, Διευθυντής Καρδιολόγος και Διευθυντής της Μονάδας Εμφραγμάτων στο Metropolitan Hospital, απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα