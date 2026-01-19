ΠΟΥ: Ζητά αύξηση φόρων σε αναψυκτικά και αλκοόλ – Στόχος η πρόληψη σοβαρών νόσων
YGEIAMOU.GR
Αλκοόλ Αναψυκτικά Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) Ποτό

ΠΟΥ: Ζητά αύξηση φόρων σε αναψυκτικά και αλκοόλ – Στόχος η πρόληψη σοβαρών νόσων

Η χαμηλή φορολογία σε αναψυκτικά και αλκοολούχα ποτά δεν μειώνει την κατανάλωσή τους, ενώ οι υγειονομικές επιπτώσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

ΠΟΥ: Ζητά αύξηση φόρων σε αναψυκτικά και αλκοόλ – Στόχος η πρόληψη σοβαρών νόσων
Κλέλια Γιαρίμογλου
Οι κυβερνήσεις πρέπει να αυξήσουν τους φόρους σε αναψυκτικά με ζάχαρη και αλκοολούχα ποτά για να μειωθούν οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας, του διαβήτη, των καρδιακών παθήσεων και του καρκίνου, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Σε δύο εκθέσεις, ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι οι χαμηλοί φόροι, που δεν προσαρμόζονται στον πληθωρισμό, κρατούν τα προϊόντα αυτά οικονομικά προσιτά, ενώ τα συστήματα υγείας δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν ασθένειες που θα μπορούσαν να προληφθούν.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης