ΠΟΥ: Ζητά αύξηση φόρων σε αναψυκτικά και αλκοόλ – Στόχος η πρόληψη σοβαρών νόσων
Η χαμηλή φορολογία σε αναψυκτικά και αλκοολούχα ποτά δεν μειώνει την κατανάλωσή τους, ενώ οι υγειονομικές επιπτώσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
Οι κυβερνήσεις πρέπει να αυξήσουν τους φόρους σε αναψυκτικά με ζάχαρη και αλκοολούχα ποτά για να μειωθούν οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας, του διαβήτη, των καρδιακών παθήσεων και του καρκίνου, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).
Σε δύο εκθέσεις, ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι οι χαμηλοί φόροι, που δεν προσαρμόζονται στον πληθωρισμό, κρατούν τα προϊόντα αυτά οικονομικά προσιτά, ενώ τα συστήματα υγείας δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν ασθένειες που θα μπορούσαν να προληφθούν.
