Τα πάνω κάτω στη διατροφική πυραμίδα φέρνει η κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ

Νέες διατροφικές οδηγίες στις ΗΠΑ ανατρέπουν τη διατροφική πυραμίδα, δίνοντας έμφαση στην πρωτεΐνη, στη λιγότερη ζάχαρη και στον περιορισμό των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων

Σημαντική στροφή στη διατροφική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την Τετάρτη η κυβέρνηση Τραμπ, παρουσιάζοντας νέες ομοσπονδιακές διατροφικές οδηγίες που δίνουν έμφαση στην αυξημένη πρόσληψη πρωτεΐνης, στον περιορισμό της ζάχαρης και στην αποφυγή των υπερβολικά επεξεργασμένων τροφίμων.

Οι οδηγίες εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Make America Healthy Again (MAHA), την οποία προωθεί ο υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, και παρουσιάζονται ως εργαλείο πρόληψης των χρόνιων νοσημάτων και περιορισμού του κόστους υγειονομικής περίθαλψης.

