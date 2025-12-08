Γονείς: Όταν το παιδί θέλει να σας βοηθήσει, μην του λέτε «όχι» επειδή «θα τα κάνει χάλια» – Η ψυχολόγος εξηγεί
Δείτε γιατί δεν πρέπει να αποθαρρύνετε το παιδί σας όταν θέλει να κάνετε κάτι μαζί - Επιδιώξτε τη σύνδεση και ας γίνουν «όλα χάλια» λέει η ψυχολόγος Δρ Λίζα Βάρβογλη
Σας έχει τύχει το παιδί σας να θέλει να σας βοηθήσει και εσείς, αυθόρμητα, να του αρνηθείτε; Όχι επειδή δεν εκτιμάτε την πρόθεσή του, αλλά επειδή φοβάστε ότι «θα τα κάνει χάλια», θα λερωθεί ή θα καθυστερήσει τη δουλειά σας. Είναι μια αντίδραση απολύτως ανθρώπινη, όμως πολλές φορές στερεί από το παιδί κάτι πολύ πιο σημαντικό από την ίδια τη βοήθεια: «Θυμηθείτε, το παιδί δεν το κάνει μόνο για να βοηθήσει, αλλά γιατί χρειάζεται το χρόνο μαζί σας -και κυρίως τη συναισθηματική σύνδεση» λέει σε βίντεο στο Facebook η δρ. Λίζα Βάρβογλη, ψυχολόγος.
Αν θέλετε να αλλάξετε τη σχέση σας με το παιδί σας προς το πιο ζεστό και πιο ουσιαστικό, η λύση είναι απλή, αλλά απαιτεί υπομονή: αφήστε το να σας βοηθήσει, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει πως η δουλειά θα πάρει περισσότερο χρόνο ή ότι στο τέλος θα χρειαστείτε λίγο παραπάνω καθάρισμα: «Ακόμα κι αν πάρει περισσότερο χρόνο, θα είστε καρδιά με καρδιά» καταλήγει η ειδικός.
