Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να αντικαταστήσει τον διαιτολόγο; Ο ειδικός απαντά
YGEIAMOU.GR
Metropolitan General Διατροφολόγοι Ευμένης Π. Καραφυλλίδης Τεχνητή Νοημοσύνη

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να αντικαταστήσει τον διαιτολόγο; Ο ειδικός απαντά

Ποιες είναι οι τρεις διαστάσεις της κλινικής διαιτολογίας που δεν μπορούν να αυτοματοποιηθούν; Στο κρίσιμο αυτό ερώτημα απαντά ο κ. Ευμένης Π. Καραφυλλίδης BSC (HONS), MSC, NYSCDN, Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Διευθυντής Διαιτολογικού Τμήματος Metropolitan General

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να αντικαταστήσει τον διαιτολόγο; Ο ειδικός απαντά
ygeiamou.gr team
Η πρόοδος της τεχνολογίας και η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) φέρνουν αναμφίβολα τεράστιες αλλαγές στην ιατρική και στη διαιτολογία. Ωστόσο, όσο εξελιγμένοι κι αν γίνουν οι αλγόριθμοι, υπάρχουν δεξιότητες που παραμένουν αποκλειστικά ανθρώπινες και αποτελούν τον πυρήνα της θεραπευτικής σχέσης.

Η αληθινή δύναμη του ανθρώπου κρύβεται στη συναισθηματική νοημοσύνη, στην ηθική συνείδηση και στη σοφία της ανθεκτικότητας και της διορατικότητας. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τρεις διαστάσεις της ανθρώπινης εμπειρίας που η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί να ξεπεράσει.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης