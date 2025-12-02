Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να αντικαταστήσει τον διαιτολόγο; Ο ειδικός απαντά
Ποιες είναι οι τρεις διαστάσεις της κλινικής διαιτολογίας που δεν μπορούν να αυτοματοποιηθούν; Στο κρίσιμο αυτό ερώτημα απαντά ο κ. Ευμένης Π. Καραφυλλίδης BSC (HONS), MSC, NYSCDN, Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Διευθυντής Διαιτολογικού Τμήματος Metropolitan General
Η πρόοδος της τεχνολογίας και η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) φέρνουν αναμφίβολα τεράστιες αλλαγές στην ιατρική και στη διαιτολογία. Ωστόσο, όσο εξελιγμένοι κι αν γίνουν οι αλγόριθμοι, υπάρχουν δεξιότητες που παραμένουν αποκλειστικά ανθρώπινες και αποτελούν τον πυρήνα της θεραπευτικής σχέσης.
Η αληθινή δύναμη του ανθρώπου κρύβεται στη συναισθηματική νοημοσύνη, στην ηθική συνείδηση και στη σοφία της ανθεκτικότητας και της διορατικότητας. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τρεις διαστάσεις της ανθρώπινης εμπειρίας που η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί να ξεπεράσει.
