Ο 3χρονος Όλιβερ είναι το πρώτο αγόρι στον κόσμο που «νικά» σπάνιο σύνδρομο με γονιδιακή θεραπεία

Η απίστευτη περίπτωση του μικρού Όλιβερ, ο οποίος πάσχει από το σύνδρομο Hunter, και η θετική ανταπόκρισή του σε γονιδιακή θεραπεία γεμίζει τους γιατρούς με ελπίδα