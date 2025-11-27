Ο 3χρονος Όλιβερ είναι το πρώτο αγόρι στον κόσμο που «νικά» σπάνιο σύνδρομο με γονιδιακή θεραπεία
Ο 3χρονος Όλιβερ είναι το πρώτο αγόρι στον κόσμο που «νικά» σπάνιο σύνδρομο με γονιδιακή θεραπεία

Η απίστευτη περίπτωση του μικρού Όλιβερ, ο οποίος πάσχει από το σύνδρομο Hunter, και η θετική ανταπόκρισή του σε γονιδιακή θεραπεία γεμίζει τους γιατρούς με ελπίδα

Μαρία Κοτοπούλη
Ο τρίχρονος Oliver Chu έγινε το πρώτο άτομο στον κόσμο με το σύνδρομο Hunter που λαμβάνει μια πρωτοποριακή γονιδιακή θεραπεία. Η σημαντική είδηση, όμως δεν είναι μόνο αυτή, αλλά ότι έχει καταπλήξει τους ιατρούς που τον παρακολουθούν με την εξέλιξή του. Πρόκειται για το πρώτο αγόρι από τα πέντε σε όλο τον κόσμο που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη θεραπεία.

Η σπάνια αυτή πάθηση προκαλεί προοδευτική βλάβη στο σώμα και τον εγκέφαλο. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, οι ασθενείς συνήθως πεθαίνουν πριν από την ηλικία των 20 ετών.

