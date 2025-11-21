Ομφαλοκήλη: Πότε είναι επικίνδυνη και πώς αντιμετωπίζεται – Τι ισχύει για ενήλικες και βρέφη
Ομφαλοκήλη: Πότε είναι επικίνδυνη και πώς αντιμετωπίζεται – Τι ισχύει για ενήλικες και βρέφη
Οι ομφαλοκήλες είναι συχνές, αλλά όχι πάντα ακίνδυνες - Ο δρ. Φώτης Αρχοντοβασίλης, Διευθυντής ΣΤ' Χειρουργικής Κλινικής Metropolitan General, ενημερώνει πότε χρειάζεται χειρουργική επέμβαση και ποιες είναι οι πιο προηγμένες τεχνικές σήμερα
Οι ομφαλοκήλες προκαλούνται όταν δημιουργείται ένα χάσμα (μία τρύπα) στον ομφαλικό δακτύλιο, στο σημείο δηλαδή του κοιλιακού μας τοιχώματος, από όπου κάποτε πέρασε ο ομφάλιος λώρος. Αυτό το άνοιγμα μπορεί να είναι συγγενές (δηλαδή να είναι υπαρκτό ήδη από τη γέννηση) ή να δημιουργηθεί αργότερα στη ζωή, λόγω παραγόντων που αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση. Από αυτό το άνοιγμα μπορεί να περάσει ενδοκοιλιακό λίπος, επίπλουν ή έντερο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο ομφαλός να προπίπτει, δηλαδή να εμφανίζει ένα ορατό εξόγκωμα ή πρήξιμο.
Ενώ είναι γενικά ακίνδυνες στα βρέφη και συχνά υποχωρούν από μόνες τους μέχρι την ηλικία των 3 έως 4 ετών, οι ομφαλικές κήλες στους ενήλικες συνήθως απαιτούν χειρουργική επέμβαση για την αποφυγή επιπλοκών, όπως η περίσφιξη ή ο στραγγαλισμός εντέρου και η τελική διάτρηση και περιτονίτιδα.
Aίτια, συμπτώματα, παράγοντες κινδύνου και θεραπευτική αντιμετώπιση των ομφαλικών κηλών
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ενώ είναι γενικά ακίνδυνες στα βρέφη και συχνά υποχωρούν από μόνες τους μέχρι την ηλικία των 3 έως 4 ετών, οι ομφαλικές κήλες στους ενήλικες συνήθως απαιτούν χειρουργική επέμβαση για την αποφυγή επιπλοκών, όπως η περίσφιξη ή ο στραγγαλισμός εντέρου και η τελική διάτρηση και περιτονίτιδα.
Aίτια, συμπτώματα, παράγοντες κινδύνου και θεραπευτική αντιμετώπιση των ομφαλικών κηλών
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα