Το ξεχασμένο χορταρικό που θωρακίζει το ανοσοποιητικό και προστατεύει την όραση
Ανακαλύψτε τα οφέλη αυτού του παραγκωνισμένου μυρωδικού, που κρύβει αντιοξειδωτικά και βιταμίνες τα οποία ενισχύουν το ανοσοποιητικό και την όραση
Αν και το χρησιμοποιούμε περισσότερο για γαρνιτούρα ή ως μυρωδικό, κρύβει σημαντικά οφέλη υγείας. Ο λόγος για το σχοινόπρασο, με τα λεπτά και κυλινδρικά πράσινα φύλλα και με την ήπια γεύση κρεμμυδιού που συνοδεύει ιδανικά ψητές πατάτες με τυρί και τυρί κρέμα.
Για περισσότερα από 4.000 χρόνια, το σχοινόπρασο χρησιμοποιείται για ιατρικούς σκοπούς, όπως για την αντιμετώπιση του κρυολογήματος και της γρίπης και ως διεγερτικό της όρεξης, ενώ θεωρείτο και αφροδισιακό, σύμφωνα με τον βοτανολόγο, Δρ. Christopher Hobbs.
Μόλις μια κουταλιά της σούπας συμβάλλει στην παροχή βασικών βιταμινών και μετάλλων που ενισχύουν την υγεία των ματιών και υποστηρίζουν την καλή λειτουργία του εντέρου και του ανοσοποιητικού συστήματος.
