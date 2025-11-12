3 σούπες για δυνατό ανοσοποιητικό – Νικούν ιώσεις και λοιμώξεις
3 σούπες για δυνατό ανοσοποιητικό – Νικούν ιώσεις και λοιμώξεις
Ένας διατροφολόγος «ορκίζεται» στη δύναμη των φυσικών συστατικών να ενισχύσουν την άμυνα του οργανισμού και να σας κρατήσουν υγιείς και μακριά από επιβλαβή μικρόβια και ιώσεις ενόψει της κρύας περιόδου που ξεκινά
Αμέσως μόλις κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες χαμηλές θερμοκρασίες, μία είναι η σκέψη που περνά από το μυαλό όσων αγαπούν το καλό φαγητό: Μια ζεστή, θρεπτική σούπα, ικανή να κρατήσει ψηλά τη θερμοκρασία του σώματος, να προσφέρει πολύτιμα θρεπτικά στοιχεία, αλλά και μια ζεστή διατροφική «αγκαλιά» τις πιο ψυχρές ημέρες.
Πέρα, όμως, από την αίσθηση ζεστασιάς που προσφέρει, αυτό το συχνά υποτιμημένο πιάτο έχει και σημαντικά οφέλη για την υγεία. Μια μελέτη του 2022 διαπίστωσε ότι οι σούπες κοτόπουλου βοήθησαν τους ανθρώπους που ανάρρωναν από COVID-19 να αισθανθούν καλύτερα πιο άμεσα. Οι συμμετέχοντες ανάρρωσαν έως και 2,5 ημέρες νωρίτερα, παρουσιάζοντας ηπιότερη συμφόρηση, πονόλαιμο και κόπωση. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε συστατικά τους όπως το σκόρδο, το κρεμμύδι και το τζίντζερ, υλικά πλούσια σε αντιοξειδωτικά και φυσικά αντιβακτηριακά συστατικά. Πολλές σούπες είναι επίσης πλούσιες σε βιταμίνες Α και C, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την άμυνα του ανοσοποιητικού συστήματος, ενώ η θερμότητα από μόνη της μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση των εκκρίσεων και την ανακούφιση του πονόλαιμου.
