Κλιμακώνουν οι εργαστηριακοί γιατροί – Τι ζητούν από τους πολίτες όσον αφορά το κόστος των εξετάσεων
YGEIAMOU.GR
Clawback rebate Διαγνωστικά Εργαστήρια ΕΟΠΥΥ Κλινικοεργαστηριακοί γιατροί

Κλιμακώνουν οι εργαστηριακοί γιατροί – Τι ζητούν από τους πολίτες όσον αφορά το κόστος των εξετάσεων

Οι εργαστηριακοί γιατροί κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, ζητώντας λύση για το clawback και αλλαγή χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ - Ποια τα αιτήματά τους

Κλιμακώνουν οι εργαστηριακοί γιατροί – Τι ζητούν από τους πολίτες όσον αφορά το κόστος των εξετάσεων
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Μετά τη μαζική πορεία διαμαρτυρίας και το συμβολικό κλείσιμο των διαγνωστικών εργαστηρίων την περασμένη Παρασκευή, οι εργαστηριακοί γιατροί προχωρούν αυτή την εβδομάδα σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Αποφάσισαν να συνεχίσουν τη διενέργεια των εξετάσεων, ωστόσο οι πολίτες θα καταβάλουν το σύνολο της δαπάνης, την οποία θα διεκδικήσουν στη συνέχεια από τον ΕΟΠΥΥ, προσκομίζοντας τις αποδείξεις στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η μορφή αυτής της κινητοποίησης χαρακτηρίζεται «προειδοποιητική», καθώς θέλουν να αναδείξουν το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει και να καταστήσουν σαφές το μέγεθος του προβλήματος. Όπως τονίζουν, αν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από την κυβέρνηση, είναι έτοιμοι να προχωρήσουν στη διακοπή των συμβάσεών τους με τον ΕΟΠΥΥ.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης