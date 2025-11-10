Κλιμακώνουν οι εργαστηριακοί γιατροί – Τι ζητούν από τους πολίτες όσον αφορά το κόστος των εξετάσεων
Οι εργαστηριακοί γιατροί κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, ζητώντας λύση για το clawback και αλλαγή χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ - Ποια τα αιτήματά τους
Μετά τη μαζική πορεία διαμαρτυρίας και το συμβολικό κλείσιμο των διαγνωστικών εργαστηρίων την περασμένη Παρασκευή, οι εργαστηριακοί γιατροί προχωρούν αυτή την εβδομάδα σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Αποφάσισαν να συνεχίσουν τη διενέργεια των εξετάσεων, ωστόσο οι πολίτες θα καταβάλουν το σύνολο της δαπάνης, την οποία θα διεκδικήσουν στη συνέχεια από τον ΕΟΠΥΥ, προσκομίζοντας τις αποδείξεις στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η μορφή αυτής της κινητοποίησης χαρακτηρίζεται «προειδοποιητική», καθώς θέλουν να αναδείξουν το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει και να καταστήσουν σαφές το μέγεθος του προβλήματος. Όπως τονίζουν, αν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από την κυβέρνηση, είναι έτοιμοι να προχωρήσουν στη διακοπή των συμβάσεών τους με τον ΕΟΠΥΥ.
