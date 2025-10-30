Τα έξυπνα παιδιά ζουν περισσότερο – Η επιστήμη εξηγεί γιατί
Τα έξυπνα παιδιά ζουν περισσότερο – Η επιστήμη εξηγεί γιατί
Μια νέα έρευνα ρίχνει φως σε έναν βιολογικό μηχανισμό που συνδέει νοημοσύνη και μακροζωία - Πώς μπορούμε να τον ενισχύσουμε
Για δεκαετίες, οι επιστήμονες παρατηρούσαν ένα… παράδοξο φαινόμενο: τα παιδιά που τα καταφέρνουν καλύτερα στα τεστ νοημοσύνης τείνουν να ζουν περισσότερα χρόνια από τους συνομηλίκους τους με χαμηλότερες επιδόσεις. Ήταν, όμως, αυτό απόρροια κοινωνικών παραγόντων, καλύτερης εκπαίδευσης και υγειονομικής φροντίδας ή, μήπως, υπήρχε κάτι βαθύτερο, ίσως βιολογικό, που συνέδεε τον νου με το προσδόκιμο ζωής;
Σε αυτό το πλαίσιο, μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου έρχεται να ρίξει φως σε αυτό το μυστήριο, αναδεικνύοντας γενετική σύνδεση μεταξύ της παιδικής νοημοσύνης και της μακροζωίας. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο Genomic Psychiatry και βασίζονται στην ανάλυση δεδομένων από περισσότερα από 400.000 άτομα.
Οι ερευνητές συνέκριναν γενετικά δεδομένα που σχετίζονται με τη γνωστική λειτουργία στην παιδική ηλικία -σε παιδιά ηλικίας 6 έως 18 ετών -με γενετικά δεδομένα που αφορούσαν τη διάρκεια ζωής. Η ανάλυση έδειξε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των δύο, παρέχοντας τις πρώτες ενδείξεις ότι η βιολογία παίζει σημαντικό ρόλο στη σχέση μεταξύ νοημοσύνης και προσδόκιμου ζωής.
