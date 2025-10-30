Ποιες γυναίκες πρέπει να κάνουν μαγνητική μαστογραφία – Πότε συνιστάται
Η μαγνητική μαστογραφία είναι η πιο ευαίσθητη εξέταση για τον καρκίνο του μαστού, όπως εξηγεί στο ygeiamou.gr ο κ.Αρκάδιος Ρουσάκης, Ακτινολόγος, Διευθυντής Τμήματος Αξονικής & Μαγνητικής Τομογραφίας & Μέτρησης Οστεοπόρωσης στο ΥΓΕΙΑ

H Μαγνητική Τομογραφία Μαστών ή Μαγνητική Μαστογραφία έχει διεθνώς καθιερωθεί ως η πιο ευαίσθητη εξέταση για τη διάγνωση του Καρκίνου το Μαστού και, παράλληλα, η πιο αξιόπιστη για τον αποκλεισμό του.

Καθώς γίνεται στο μαγνητικό τομογράφο, δεν χρησιμοποιεί ιοντίζουσα ακτινοβολία και, συνεπώς, είναι ασφαλές να διενεργείται πολλές φορές, εφόσον χρειάζεται. Για την εξέταση είναι αναγκαία η ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας που είναι ασφαλής και πολύ σπάνια συνοδεύεται από ανεπιθύμητες ενέργειες.

H διαγνωστική ακρίβεια της εξέτασης εξαρτάται από τον εξοπλισμό (σύγχρονος μαγνητικός τομογράφος ισχύος τουλάχιστον 1, 5 Tesla), την σωστή επιλογή των ασθενών και του χρόνου εξέτασης, την τεχνική αρτιότητα της εξέτασης, την εφαρμογή συγκεκριμένων διαγνωστικών κριτηρίων και την εμπειρία του ιατρού ακτινοδιαγνώστη.

