Intersex Greece: Τα ίντερσεξ σώματα δεν χρειάζονται «διόρθωση» – Χρειάζονται σεβασμό, κατανόηση και αποδοχή

To ygeiamou.gr δημοσιεύει την απάντηση της Ελληνικής Κοινότητας Ίντερσεξ (Intersex Greece) στην πρόσφατη τοποθέτηση του παιδιάτρου και νεογνολόγου, Αντώνη Δαρζέντα για τα ιντερσέξ άτομα, με αφορμή τον ρόλο της «θείας Σταματίνας» στην τηλεοπτική σειρά «Σέρρες»