Intersex Greece: Τα ίντερσεξ σώματα δεν χρειάζονται «διόρθωση» – Χρειάζονται σεβασμό, κατανόηση και αποδοχή
Intersex Greece Αντώνης Δαρζέντας Φύλο

Intersex Greece: Τα ίντερσεξ σώματα δεν χρειάζονται «διόρθωση» – Χρειάζονται σεβασμό, κατανόηση και αποδοχή

To ygeiamou.gr δημοσιεύει την απάντηση της Ελληνικής Κοινότητας Ίντερσεξ (Intersex Greece) στην πρόσφατη τοποθέτηση του παιδιάτρου και νεογνολόγου, Αντώνη Δαρζέντα για τα ιντερσέξ άτομα, με αφορμή τον ρόλο της «θείας Σταματίνας» στην τηλεοπτική σειρά «Σέρρες»

Διευκρινίσεις σχετικά με την ταυτότητα των ιντερσέξ ατόμων κάνει, με ανακοίνωσή της η Ελληνική Κοινότητα Ίντερσεξ ατόμων (Intersex Greece), με αφορμή την ευρεία συζήτηση που άνοιξε γύρω από το θέμα μετά την προβολή του ρόλου της «θείας Σταματίνας» στην τηλεοπτική σειρά «Σέρρες» και την επακόλουθη ανάρτηση του παιδιάτρου και νεογνολόγου, Αντώνη Δαρζέντα για τα ιντερσέξ άτομα.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Κοινότητας Ίντερσεξ:

Τι σημαίνει intersex

Ο όρος ίντερσεξ περιγράφει ανθρώπους που γεννιούνται με χαρακτηριστικά φύλου (γονάδες, ορμόνες, γεννητικά όργανα, χρωμοσώματα ή/και δευτερογενή χαρακτηριστικά) τα οποία δεν αντιστοιχούν πλήρως στις τυπικές ιατρικές ή κοινωνικές προσδοκίες/νόρμες των «αρσενικών» ή «θηλυκών» σωμάτων.

