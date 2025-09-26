Λευχαιμία: Νέα «εργαλεία» για την καλύτερη επιλογή θεραπείας για τους μικρούς ασθενείς
Λευχαιμία: Νέα «εργαλεία» για την καλύτερη επιλογή θεραπείας για τους μικρούς ασθενείς

Νέα μέθοδος μπορεί να αναλύσει ποιοι μικροί ασθενείς ανθίστανται στη θεραπεία, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο στοχευμένες επιλογές και εξατομικευμένη φροντίδα

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η οξεία μυελογενής λευχαιμία (ΟΜΛ) στα παιδιά είναι μια από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου της παιδικής ηλικίας. Παρά την πρόοδο στη χημειοθεραπεία και τις μεταμοσχεύσεις βλαστοκυττάρων, η πρόγνωση παραμένει δύσκολη: πολλοί ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στις θεραπείες ή υποτροπιάζουν.

Τώρα, μια διεθνής ομάδα ερευνητών με έδρα τη Βιέννη ανέπτυξε μια καινοτόμο μέθοδο που μπορεί να ανιχνεύσει από την πρώτη στιγμή ποιοι μικροί ασθενείς κινδυνεύουν να εμφανίσουν αντίσταση στη θεραπεία. Το εργαλείο αυτό, όπως παρουσιάζεται στη μελέτη τους στο Cell Reports Medicine, συνδυάζει υψηλής ανάλυσης απεικόνιση, μοριακή ανάλυση και τεχνητή νοημοσύνη, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο εξατομικευμένες και αποτελεσματικές θεραπείες.

Σαβίνα Αποστολοπούλου
