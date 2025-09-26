Ασφάλιση εισοδήματος: Ένα χρήσιμο πρόγραμμα σε συνδυασμό με την κάλυψη υγείας
Ένα σοβαρό θέμα υγείας μπορεί να φέρει μακροχρόνια αποχή από την εργασία, ακόμη και μόνιμη απώλεια εισοδήματος - Η ιδιωτική ασφάλιση δίνει τη λύση για το εισόδημα που χάθηκε
Η ασφάλιση εισοδήματος είναι ένα σημαντικό ασφαλιστικό πρόγραμμα, που διασώζει τις οικογένειες και τα άτομα σε περίπτωση που δεν μπορούν να εργαστούν μετά από κάποια σοβαρή ασθένεια ή ατύχημα. Ωστόσο, είναι μια επιλογή που δύσκολα κάνει κανείς, γι΄αυτό και οι συγκεκριμένες ασφαλίσεις δεν είναι σε «πρώτη ζήτηση».
Οφείλει, όμως, κανείς να σκεφτεί πόσοι άνθρωποι ξαφνικά έμειναν χωρίς εισόδημα και ποια είναι η προοπτική τους, όταν μάλιστα έχουν οικογένεια ή ανοιχτές υποχρεώσεις, όπως κάποιο δάνειο, κατοικία ή κάτι άλλο. Το σύνηθες, που καταγράφεται στην καθημερινότητα, είναι ότι όσοι αγοράζουν ένα πρόγραμμα υγείας μεριμνούν για την νοσηλεία, τις επισκέψεις σε γιατρούς και διασφαλίζουν αυτές τις ανάγκες, εάν προκύψουν, έχοντας στην διάθεσή τους εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ (από την ασφαλιστική), για να καλύψουν ακόμη και τα πιο σοβαρά περιστατικά, που απαιτούν μεγάλης διάρκειας νοσηλείες και χρόνο αποκατάστασης.
