Διπολική διαταραχή – Σχιζοφρένεια: «Φορτώνουν» κιλά τους πάσχοντες – Η αντιμετώπιση
Η διάγνωση μιας σοβαρής ψυχικής ασθένειας συνοδεύεται συχνά από αύξηση βάρους, που αυξάνει τον κίνδυνο διαβήτη και καρδιοπαθειών. Μια καθηγήτρια εξηγεί το φαινόμενο, προτείνοντας άμεσες λύσεις για τους ασθενείς
H διάγνωση μιας σοβαρής ψυχικής ασθένειας, όπως η σχιζοφρένεια ή η διπολική διαταραχή, προσφέρει αρχικά μια ανακούφιση στον ασθενή. Σηματοδοτεί την αρχή προς μια κατεύθυνση ίασης και αλλαγής. Παράλληλα, όμως, προκύπτει και μια πρόκληση που δεν είναι πάντα αντιληπτή από τους ειδικούς: η γρήγορη και διαρκή αύξηση του βάρους. Αυτή η παράπλευρη επίδραση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο διαβήτη, καρδιακών παθήσεων και πρόωρου θανάτου, διευρύνοντας το ήδη μεγάλο χάσμα στην προσδόκιμη διάρκεια ζωής.
Σε μια νέα μελέτη, που συμμετείχε η Δρ. Charlotte Lee, ερευνήτρια στις επιστήμες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης διαπιστώθηκε ότι αυτή η αύξηση του βάρους όχι μόνο είναι συχνή, αλλά και προβλέψιμη σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρόκειται για την μεγαλύτερη και μακροβιότερη μελέτη που παρακολουθεί αυτές τις αλλαγές σε πραγματικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές ανέλυσαν τα ιατρικά αρχεία περισσότερων από 113.000 ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ 1998 και 2020. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο The Lancet Psychiatry και η ερευνήτρια τα αναλύει με άρθρο της στο The Conversation.
