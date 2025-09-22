Προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος στα παιδιά – Τι περιλαμβάνει

Ο προαθλητικός έλεγχος στα παιδιά είναι απαραίτητος και έχει καταστεί προαπαιτούμενος τα τελευταία χρόνια για την εγγραφή των παιδιών σε δραστηριότητες. Ο παιδίατρος, που έχει πλήρη γνώση του ατομικού και οικογενειακού ιστορικού του παιδιού δύναται, μετά από κατάλληλη βραχεία εκπαίδευση και πιστοποίηση στην ερμηνεία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος σε ειδικά κέντρα, να χορηγεί το ανάλογο πιστοποιητικό, ενώ επί υποψίας παθολογίας στην κλινική εξέταση θα παραπέμψει το παιδί για καρδιολογική εξέταση στον ειδικό.Για την προληπτική εξέταση των αθλητών εφαρμόζονται διαφορετικά πρωτόκολλα ανά χώρα. Στη χώρα μας, η πολιτεία έχει εδώ και κάποια χρόνια καταστήσει υποχρεωτική την Κάρτα Υγείας Αθλητή (ΚΥΑ) για όλους τους αθλητές. Για τη συμπλήρωσή της απαιτούνται κατ’ ελάχιστο η λήψη προσεκτικού ιστορικού και η διενέργεια κλινικής εξέτασης και ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Εάν υπάρχουν παθολογικά ευρήματα στα ανωτέρω, συνιστάται η διενέργεια Triplex καρδιάς, 24ωρης καταγραφής ρυθμού, δοκιμασίας κοπώσεως κ.λπ. Η Κάρτα έχει ισχύ για ένα χρόνο από την ημερομηνία της έκδοσής της και φέρει φωτογραφία του αθλούμενου, σφραγισμένη από τον παιδοκαρδιολογο/καρδιολόγο ή άλλο πιστοποιημένο ιατρό.Διαβάστε περισσότερα στο