Η διατροφή που κρατάει τον εγκέφαλο σε φόρμα – Ανακαλύψτε το μυστικό της νεότητας

Η γήρανση του εγκεφάλου και οι σχετιζόμενες νευρολογικές διαταραχές, όπως η ήπια γνωστική διαταραχή και η νόσος Αλτσχάιμερ, αποτελούν σημαντική πρόκληση για τη Δημόσια Υγεία. Πρόσφατες επιστημονικές έρευνες έχουν αρχίσει να διερευνούν τον ρόλο της διατροφής στην υγεία του εγκεφάλου, αναδεικνύοντας τη δυναμική της μεσογειακής διατροφής.

πράσινη μεσογειακή διατροφή, εμπλουτισμένη με , μπορεί να επιβραδύνει τη γνωστική γήρανση. Μία νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Clinical Nutrition, σε συνεργασία ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Ben-Gurion, τη Σχολή Δημόσιας Υγείας Harvard T.H. Chan και το Πανεπιστήμιο Leipzig, εντόπισε ότι η, εμπλουτισμένη με πράσινο τσάι , μπορεί να επιβραδύνει τη γνωστική γήρανση.



Στη μελέτη DIRECT PLUS, μία από τις μακροβιότερες για τη σύνδεση διατροφής και εγκεφαλικής λειτουργίας, συμμετείχαν περίπου 300 άτομα. Οι συμμετέχοντες ακολούθησαν για 18 μήνες μία από τις εξής διατροφές:



Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr