ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής - Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό

Η διατροφή που κρατάει τον εγκέφαλο σε φόρμα – Ανακαλύψτε το μυστικό της νεότητας
YGEIAMOU.GR
Εγκέφαλος Μεσογειακή διατροφή Κόκκινο κρέας

Η διατροφή που κρατάει τον εγκέφαλο σε φόρμα – Ανακαλύψτε το μυστικό της νεότητας

Μία νέα μελέτη δείχνει πώς οι σωστές διατροφικές επιλογές μπορούν να επιβραδύνουν τη γνωστική γήρανση και να προστατεύσουν τη μνήμη

Η διατροφή που κρατάει τον εγκέφαλο σε φόρμα – Ανακαλύψτε το μυστικό της νεότητας
Κλέλια Γιαρίμογλου

Η γήρανση του εγκεφάλου και οι σχετιζόμενες νευρολογικές διαταραχές, όπως η ήπια γνωστική διαταραχή και η νόσος Αλτσχάιμερ, αποτελούν σημαντική πρόκληση για τη Δημόσια Υγεία. Πρόσφατες επιστημονικές έρευνες έχουν αρχίσει να διερευνούν τον ρόλο της διατροφής στην υγεία του εγκεφάλου, αναδεικνύοντας τη δυναμική της μεσογειακής διατροφής.

Μία νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Clinical Nutrition, σε συνεργασία ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Ben-Gurion, τη Σχολή Δημόσιας Υγείας Harvard T.H. Chan και το Πανεπιστήμιο Leipzig, εντόπισε ότι η πράσινη μεσογειακή διατροφή, εμπλουτισμένη με πράσινο τσάι, μπορεί να επιβραδύνει τη γνωστική γήρανση.


Στη μελέτη DIRECT PLUS, μία από τις μακροβιότερες για τη σύνδεση διατροφής και εγκεφαλικής λειτουργίας, συμμετείχαν περίπου 300 άτομα. Οι συμμετέχοντες ακολούθησαν για 18 μήνες μία από τις εξής διατροφές:

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης