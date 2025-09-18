Η σπάνια νόσος των πνευμόνων που εμφανίζεται στους 50χρονους – «Ανάσα ζωής» η έγκαιρη διάγνωση

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Με σταδιακή βλάβη των πνευμόνων, επίμονη δύσπνοια και ξηρό βήχα, η νόσος απαιτεί έγκαιρη διάγνωση, εξατομικευμένη θεραπεία και στήριξη ασθενών και φροντιστών

Η Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση (ΙΠΙ) είναι μία σπάνια, χρόνια και προοδευτική πάθηση των πνευμόνων, που επηρεάζει δραστικά τη ζωή των ασθενών. Πρόκειται για νόσο που, αν και δύσκολα αναγνωρίζεται στα πρώτα της στάδια, μπορεί σήμερα να αντιμετωπιστεί καλύτερα χάρη σε νέες θεραπείες και στη στενή συνεργασία ασθενούς και γιατρού. Η έγκαιρη διάγνωση και η εξατομικευμένη φροντίδα αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση χαρακτηρίζεται από ουλοποίηση του πνευμονικού ιστού και συνήθως εμφανίζεται σε άτομα άνω των 50 ετών με επίμονο ξηρό βήχα, δύσπνοια κατά την κόπωση και χαρακτηριστικούς ήχους κατά την ακρόαση, όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια διαδικτυακής επιστημονικής εκδήλωσης που πραγματοποίησε η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ).

