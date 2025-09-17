Η κλιματική αλλαγή παράγοντας επιβάρυνσης των αναπνευστικών νόσων

Το αναπνευστικό σύστημα, λόγω της μεγάλης επιφάνειας ανταλλαγής αερίων, εκτίθεται σε ρύπους, αλλεργιογόνα και μικρόβια. Παράγοντες όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η γύρη, ο καπνός και οι λοιμώξεις επηρεάζουν σοβαρά τους πνεύμονες