Η κλιματική αλλαγή παράγοντας επιβάρυνσης των αναπνευστικών νόσων
Η κλιματική αλλαγή παράγοντας επιβάρυνσης των αναπνευστικών νόσων
Το αναπνευστικό σύστημα, λόγω της μεγάλης επιφάνειας ανταλλαγής αερίων, εκτίθεται σε ρύπους, αλλεργιογόνα και μικρόβια. Παράγοντες όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η γύρη, ο καπνός και οι λοιμώξεις επηρεάζουν σοβαρά τους πνεύμονες
Άρρηκτα συνδεδεμένη με εμφάνιση ή επιδείνωση αναπνευστικών νοσημάτων είναι η κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, κυρία Κατερίνα Μανίκα, στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).
Η κυρία Μανίκα υπογράμμισε τη στενή σχέση του αναπνευστικού συστήματος με το περιβάλλον, καθώς οι πνεύμονες αποτελούν μια τεράστια επιφάνεια ανταλλαγής αερίων. «Εισπνέουμε όχι μόνο οξυγόνο, αλλά και ρύπους, αλλεργιογόνα και μικρόβια», είπε.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η κυρία Μανίκα υπογράμμισε τη στενή σχέση του αναπνευστικού συστήματος με το περιβάλλον, καθώς οι πνεύμονες αποτελούν μια τεράστια επιφάνεια ανταλλαγής αερίων. «Εισπνέουμε όχι μόνο οξυγόνο, αλλά και ρύπους, αλλεργιογόνα και μικρόβια», είπε.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα