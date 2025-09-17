Η κλιματική αλλαγή παράγοντας επιβάρυνσης των αναπνευστικών νόσων
YGEIAMOU.GR
Αναπνευστικά νοσήματα Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Κλιματική Αλλαγή Λοιμώξεις

Η κλιματική αλλαγή παράγοντας επιβάρυνσης των αναπνευστικών νόσων

Το αναπνευστικό σύστημα, λόγω της μεγάλης επιφάνειας ανταλλαγής αερίων, εκτίθεται σε ρύπους, αλλεργιογόνα και μικρόβια. Παράγοντες όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η γύρη, ο καπνός και οι λοιμώξεις επηρεάζουν σοβαρά τους πνεύμονες

Η κλιματική αλλαγή παράγοντας επιβάρυνσης των αναπνευστικών νόσων
ygeiamou.gr team
Άρρηκτα συνδεδεμένη με εμφάνιση ή επιδείνωση αναπνευστικών νοσημάτων είναι η κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, κυρία Κατερίνα Μανίκα, στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Η κυρία Μανίκα υπογράμμισε τη στενή σχέση του αναπνευστικού συστήματος με το περιβάλλον, καθώς οι πνεύμονες αποτελούν μια τεράστια επιφάνεια ανταλλαγής αερίων. «Εισπνέουμε όχι μόνο οξυγόνο, αλλά και ρύπους, αλλεργιογόνα και μικρόβια», είπε.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης