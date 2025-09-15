Ποιους κινδύνους κρύβουν τα επεξεργασμένα σνακ πρωτεΐνης για τον οργανισμό – Ένας καθηγητής εξηγεί

*Γράφει ο κ. Γεώργιος Ζακυνθινός, καθηγητής Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων και Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων στη Δημόσια Υγεία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής



Οι πρωτεΐνες αποτελούν βασικό μακροθρεπτικό συστατικό για την ανάπτυξη, τη μυϊκή αποκατάσταση και τη ρύθμιση πολλών μεταβολικών διεργασιών. Στην αγορά διατίθενται τόσο φυσικές πηγές πρωτεΐνης (π.χ. κρέας, ψάρι, αυγά, όσπρια, ξηροί καρποί, γαλακτοκομικά) όσο και επεξεργασμένα προϊόντα (π.χ. σκόνες ορού γάλακτος, φυτικές πρωτεΐνες, μπάρες, έτοιμα ροφήματα). Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς σνακ πρωτεΐνης αποτιμήθηκε σε 46.49 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2023. Η αγορά προβλέπεται να αυξηθεί από 50.48 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2024 σε 100.56 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2032, παρουσιάζοντας CAGR 9% κατά την περίοδο πρόβλεψης. Η Ασία-Ειρηνικός κυριάρχησε στην αγορά σνακ πρωτεΐνης με μερίδιο αγοράς 43.17% το 2023.

αυξανόμενη κατανάλωση επεξεργασμένων μορφών πρωτεΐνης όπως μαρτυρούν και οι αγορές έχει δημιουργήσει ανάγκη για κατανόηση των πλεονεκτημάτων, των κινδύνων και των ορθών πρακτικών κατανάλωσης.



