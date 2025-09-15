Κάνουμε ποδήλατο στην πόλη με ασφάλεια – Ο ειδικός εξηγεί τι να προσέχουμε

Το ποδήλατο αποτελεί μια από τις πιο προσιτές και ευχάριστες μορφές άσκησης. Η ποδηλασία βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική αντοχή, ενδυναμώνει τους μύες και συμβάλλει στη διατήρηση υγιούς βάρους, ενώ παράλληλα προσφέρει χαλάρωση και μειώνει το άγχος.

Το ποδήλατο είναι το πιο αγαπημένο όχημα – οι δύο «χαρούμενες» ρόδες με τις οποίες όλο και περισσότεροι πηγαίνουν στη δουλειά, στο σχολείο, στη γυμναστική.

Πόσο ασφαλές είναι αυτό το μέσο; Και τι μπορούμε να κάνουμε για να ποδηλατούμε με ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια και να το διασκεδάζουμε!



