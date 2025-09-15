Κάνουμε ποδήλατο στην πόλη με ασφάλεια – Ο ειδικός εξηγεί τι να προσέχουμε
Ποδήλατο

Κάνουμε ποδήλατο στην πόλη με ασφάλεια – Ο ειδικός εξηγεί τι να προσέχουμε

Ακούτε τον κ. Γιάννη Παπανικολάου Τεχνικό Σύμβουλο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας να δίνει οδηγίες για το πώς να κάνουμε ποδήλατο με ασφάλεια και να το διασκεδάζουμε!

Κάνουμε ποδήλατο στην πόλη με ασφάλεια – Ο ειδικός εξηγεί τι να προσέχουμε
Νίκη Ψάλτη

Το ποδήλατο αποτελεί μια από τις πιο προσιτές και ευχάριστες μορφές άσκησης. Η ποδηλασία βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική αντοχή, ενδυναμώνει τους μύες και συμβάλλει στη διατήρηση υγιούς βάρους, ενώ παράλληλα προσφέρει χαλάρωση και μειώνει το άγχος.

Το ποδήλατο είναι το πιο αγαπημένο όχημα – οι δύο «χαρούμενες» ρόδες με τις οποίες όλο και περισσότεροι πηγαίνουν στη δουλειά, στο σχολείο, στη γυμναστική.

Πόσο ασφαλές είναι αυτό το μέσο; Και τι μπορούμε να κάνουμε για να ποδηλατούμε με ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια και να το διασκεδάζουμε!

Νίκη Ψάλτη
