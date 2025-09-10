Καρκίνος Παχέος Εντέρου: Γιατί εμφανίζεται όλο και συχνότερα σε νέα άτομα κάτω των 50 ετών

Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο ASCO Daily News από τους Julia Freckelton και συνεργάτες, τα τελευταία χρόνια, οι γιατροί και οι ερευνητές παρατηρούν μια ανησυχητική τάση: ο καρκίνος του παχέος εντέρου εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε νεότερα άτομα, κάτω των 50 ετών. Η ασθένεια αυτή, γνωστή ως καρκίνος πρώιμης εμφάνισης, αυξάνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς σε πολλές χώρες. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα συνολικά ποσοστά του καρκίνου του παχέος εντέρου, που μειώνονται χάρη στα προγράμματα προληπτικού ελέγχου, όπως οι κολονοσκοπήσεις, τα οποία βοηθούν στον εντοπισμό και την αφαίρεση προκαρκινικών αλλοιώσεων.Η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η Βιολόγος Αλεξάνδρα Σταυροπούλου, η Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος), ο Μιχάλης Λιόντος (Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας) και ο Θάνος Δημόπουλος (τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ, Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) αναφέρουν πως παραδοσιακά, γνωρίζουμε ότι η διατροφή πλούσια σε επεξεργασμένα τρόφιμα και κόκκινο κρέας, η κατανάλωση αλκοόλ και ο καθιστικός τρόπος ζωής αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση του καρκίνου του παχέος εντέρου. Όμως, στην περίπτωση των νεότερων ατόμων, η εικόνα φαίνεται πιο περίπλοκη. Οι περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου πρώιμης εμφάνισης δεν μπορούν να εξηγηθούν μόνο από αυτούς τους γνωστούς παράγοντες. Πρόσφατες μελέτες στρέφουν την προσοχή τους πλέον στο μικροβίωμα του εντέρου.Διαβάστε περισσότερα στο