Στυτική δυσλειτουργία: «Xτυπά» 2 στους 3 άνδρες κάτω των 40 ετών – Στο στόχαστρο και οι 20χρονοι

Οι νέες έρευνες δείχνουν ότι η στυτική δυσλειτουργία γίνεται ολοένα πιο συχνή μεταξύ των νεότερων ανδρών, με παράγοντες όπως το άγχος, η κατανάλωση αλκοόλ και η καθιστική ζωή να επηρεάζουν σημαντικά