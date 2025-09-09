Στυτική δυσλειτουργία: «Xτυπά» 2 στους 3 άνδρες κάτω των 40 ετών – Στο στόχαστρο και οι 20χρονοι
Στυτική δυσλειτουργία: «Xτυπά» 2 στους 3 άνδρες κάτω των 40 ετών – Στο στόχαστρο και οι 20χρονοι
Οι νέες έρευνες δείχνουν ότι η στυτική δυσλειτουργία γίνεται ολοένα πιο συχνή μεταξύ των νεότερων ανδρών, με παράγοντες όπως το άγχος, η κατανάλωση αλκοόλ και η καθιστική ζωή να επηρεάζουν σημαντικά
Η στυτική δυσλειτουργία – παραδοσιακά συνδεδεμένη με μεγαλύτερες ηλικίες – εμφανίζεται πλέον σε ολοένα και περισσότερους νεαρούς άνδρες. Χαρακτηριστικής της ανησυχίας που επικρατεί στην επιστημονική κοινότητα είναι μία πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε φαρμακευτική εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία αναδεικνύει την ανάγκη για έγκαιρη ενημέρωση, αξιολόγηση και θεραπευτική παρέμβαση.
Συγκεκριμένα, η έρευνα της Chemist4U έδειξε ότι δύο στους τρεις άνδρες ηλικίας 25-34 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αντιμετωπίσει δυσκολία στη διατήρηση ή την επίτευξη στύσης. Η στυτική δυσλειτουργία, ή αλλιώς ανικανότητα, αφορά στην αδυναμία επίτευξης ή διατήρησης στύσης και παραδοσιακά θεωρείται συχνότερη σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από το 50% των ανδρών ηλικίας 18-24 ετών αντιμετωπίζουν το σοβαρό αυτό πρόβλημα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Συγκεκριμένα, η έρευνα της Chemist4U έδειξε ότι δύο στους τρεις άνδρες ηλικίας 25-34 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αντιμετωπίσει δυσκολία στη διατήρηση ή την επίτευξη στύσης. Η στυτική δυσλειτουργία, ή αλλιώς ανικανότητα, αφορά στην αδυναμία επίτευξης ή διατήρησης στύσης και παραδοσιακά θεωρείται συχνότερη σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από το 50% των ανδρών ηλικίας 18-24 ετών αντιμετωπίζουν το σοβαρό αυτό πρόβλημα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα