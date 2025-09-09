Το σύνδρομο – πρόκληση για εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως: Αφορά 7% των γυναικών στην Ελλάδα
Η ενημέρωση και η υποστήριξη μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα όσων πάσχουν από το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών - Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι αφορά σχεδόν το 7% των γυναικών
Ακανόνιστος κύκλος. Επίμονη ακμή. Ανεξήγητη τριχοφυΐα. Δυσκολία στη σύλληψη. Για πολλές γυναίκες αυτά τα συμπτώματα δεν είναι απλώς «ένα γυναικολογικό θέμα», αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα που επηρεάζει το σώμα, τη διάθεση και την αυτοπεποίθηση.
Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ) είναι ένα από τα πιο συχνά ενδοκρινολογικά και μεταβολικά προβλήματα στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Ο παγκόσμιος επιπολασμός εκτιμάται στο 4%–20%, ανάλογα με τα διαγνωστικά κριτήρια. Στην Ευρώπη κυμαίνεται περίπου στο 6,5%, ενώ στην Ελλάδα αφορά περίπου το 6,8% του γυναικείου πληθυσμού. Συνολικά επηρεάζει το 5–10% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας, με νεότερα στοιχεία να τοποθετούν το ποσοστό στο 8–13%. Λιγότερο γνωστό είναι ότι το ΣΠΩ σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για προβλήματα υγείας, όπως ο Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2 και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.
