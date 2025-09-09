Το σύνδρομο – πρόκληση για εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως: Αφορά 7% των γυναικών στην Ελλάδα

Η ενημέρωση και η υποστήριξη μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα όσων πάσχουν από το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών - Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι αφορά σχεδόν το 7% των γυναικών