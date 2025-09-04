Ποιοι γιατροί θα εκτοξεύσουν τα ιατρικά ραντεβού μέσω finddoctors αυτό το μήνα

Ώθηση στα δωρεάν ιατρικά ραντεβού που προγραμματίζονται εύκολα και γρήγορα μέσω της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr, του myhealthapp και της τηλεφωνικής γραμμής «1566» θα δώσει η ένταξη και των νοσοκομειακών γιατρών από αυτό το μήνα, με συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες, μάλιστα, να διευρύνουν κατά πολύ τη «δεξαμενή» των ραντεβού.

ψηφιακό σύστημα προγραμματισμού ιατρικών ραντεβού του Υπουργείου Υγείας εδώ και λίγο διάστημα προσφέρει τη δυνατότητα γρήγορου προγραμματισμού ραντεβού με γιατρό. Προς το παρόν με ιδιώτες που είναι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με Προσωπικούς Γιατρούς, καθώς και με γιατρούς των Κέντρων Υγείας και των ΤΟΜΥ. Ήδη κλείνονται 700.000 ραντεβού κάθε μήνα.



