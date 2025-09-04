Ποιοι γιατροί θα εκτοξεύσουν τα ιατρικά ραντεβού μέσω finddoctors αυτό το μήνα
Το σύστημα ψηφιακών ραντεβού του υπουργείου Υγείας επεκτείνεται με την ένταξη περίπου 11.000 νοσοκομειακών γιατρών - Ποιες είναι οι πιο περιζήτητες ιατρικές ειδικότητες
Ώθηση στα δωρεάν ιατρικά ραντεβού που προγραμματίζονται εύκολα και γρήγορα μέσω της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr, του myhealthapp και της τηλεφωνικής γραμμής «1566» θα δώσει η ένταξη και των νοσοκομειακών γιατρών από αυτό το μήνα, με συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες, μάλιστα, να διευρύνουν κατά πολύ τη «δεξαμενή» των ραντεβού.
Το ενοποιημένο και ψηφιακό σύστημα προγραμματισμού ιατρικών ραντεβού του Υπουργείου Υγείας εδώ και λίγο διάστημα προσφέρει τη δυνατότητα γρήγορου προγραμματισμού ραντεβού με γιατρό. Προς το παρόν με ιδιώτες που είναι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με Προσωπικούς Γιατρούς, καθώς και με γιατρούς των Κέντρων Υγείας και των ΤΟΜΥ. Ήδη κλείνονται 700.000 ραντεβού κάθε μήνα.
