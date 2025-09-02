ΕΣΥ: Ποιες παρεμβάσεις από τον πρωθυπουργό ζητούν οι γιατροί Θεσσαλονίκης



Με ακριβή στοιχεία για όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης προσήλθε στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Νίκος Νίτσας. Στον «ιατρικό» φάκελο των προβλημάτων υγείας της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, ο κ. Νίτσας επισύναψε τις θέσεις και των διευθυντών των Ιατρικών Υπηρεσιών καθώς και των προέδρων των Επιστημονικών Συμβουλίων των νοσοκομείων Θεσσαλονίκης με τους οποίους είχε διαδοχικές συναντήσεις και συσκέψεις, κατά τη διάρκεια του περασμένου Αυγούστου, ώστε να δρομολογηθούν άμεσες λύσεις.

Ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε τον πρόεδρο του ΙΣΘ Νίκο Νίτσα να επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «…γνωρίζουμε ότι η δημόσια υγεία είναι μια σύνθετη εξίσωση και αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που γίνονται. Όμως δυστυχώς παρά τις παρεμβάσεις το ΕΣΥ παραμένει μη ελκυστικό στους νέους γιατρούς σύμφωνα με τις ετήσιες έρευνες που διεξάγει ο σύλλογος». Όπως είπε ο κ Νίτσας «ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εκπροσωπεί 9.500 γιατρούς και συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο με πνεύμα συνεργασίας, για την ενίσχυση της υγείας. Το δε τελευταίο διάστημα είχαμε -ως Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης- διαδοχικές συναντήσεις με τους Διευθυντές Ιατρικής Υπηρεσίας και Προέδρους Επιστημονικών Επιτροπών των νοσοκομείων προκειμένου να διατυπωθούν με τους πιο έγκυρους και έγκριτους τρόπους -από μέσα- τα ζητήματα της δημόσιας υγείας τα οποία επισυνάπτουμε μαζί με τις θέσεις της 8ης Ολομέλειας των προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων που έγινε στην αρχή του καλοκαιριού».





Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr