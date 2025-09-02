Γιατί «νοσεί» η επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα – 3 ερευνητές προτείνουν λύσεις

Η ερευνητική κοινότητα στην Ελλάδα αποτελεί έναν ζωντανό και δυναμικό χώρο, με σημαντικές επιτυχίες αλλά και σοβαρές προκλήσεις - Τρεις ερευνητές ελληνικών ιδρυμάτων μιλούν για τις προκλήσεις της έρευνας σήμερα και θέτουν επί τάπητος τα εμπόδια αλλά και τις λύσεις