Πώς λειτουργούν τα Γραφεία Σεξουαλικής Υγείας – Ο ΕΟΔΥ ενημερώνει
YGEIAMOU.GR
ΕΟΔΥ Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας Σεξουαλική υγεία

Πώς λειτουργούν τα Γραφεία Σεξουαλικής Υγείας – Ο ΕΟΔΥ ενημερώνει

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας, ο ΕΟΔΥ δίνει πληροφορίες για τη λειτουργία των Γραφείων Σεξουαλικής Υγείας - Δείτε πού και πότε μπορείτε να ενημερωθείτε

Πώς λειτουργούν τα Γραφεία Σεξουαλικής Υγείας – Ο ΕΟΔΥ ενημερώνει
ygeiamou.gr team
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας, διοργανώνει παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Γραφείων Σεξουαλικής Υγείας, από 1 έως και 5 Σεπτεμβρίου.

Οι ενημερωτικές δράσεις θα λάβουν χώρα στο Γκάζι και την πλατεία Κοραή, καθημερινά από τις 17:00 μέχρι τις 22:00. Στα σημεία θα βρίσκονται Κινητές Μονάδες του ΕΟΔΥ, όπου εκπαιδευμένο προσωπικό των ΚΟΜΥ θα διανέμει έντυπο ενημερωτικό υλικό και θα παρέχει προφορική ενημέρωση στους πολίτες.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης