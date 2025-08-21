Νιώστε περισσότερη χαρά κάθε μέρα με 4 απλούς τρόπους
Νιώστε περισσότερη χαρά κάθε μέρα με 4 απλούς τρόπους
Η χαρά είναι μικρές, καθημερινές απολαύσεις - Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι μάθετε να αναγνωρίζετε τις στιγμές - Δείτε πώς
Όλοι την επιζητούν, λίγοι αισθάνονται ότι την έχουν κατακτήσει. Η χαρά μπορεί να εμφανιστεί σε διάφορες στιγμές της καθημερινότητας: Στη θέα ενός όμορφου τοπίου, σε μια συγκέντρωση με αγαπημένα πρόσωπα, σε μια προσωπική επιτυχία. Όποτε κι αν εμφανιστεί, γεμίζει την καρδιά μας με ζεστασιά.
Πληθώρα επιστημονικών στοιχείων έχει προκύψει από την έρευνα σχετικά με αρνητικά συναισθήματα, όπως ο φόβος ή η θλίψη. Αντίθετα, τα θετικά συναισθήματα παραμένουν ένα μυστήριο για την ψυχολογία. Σύμφωνα με την Maria Roberts και τον Richard Appiah, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Northumbria, η χαρά είναι κάτι περισσότερο από ένα φευγαλέο συναίσθημα ευτυχίας. Προάγει την ευημερία, βοηθώντας τους ανθρώπους να ζουν σύμφωνα με τις αξίες, τους στόχους και την προσωπική τους ανάπτυξη. Η θεωρία Broaden-and-Build υποστηρίζει, επίσης, ότι ακόμη και σύντομες στιγμές χαράς μπορούν να εξουδετερώσουν τα αρνητικά συναισθήματα και να λειτουργήσουν ως «ισχυρό αντίδοτο στο μίσος και τη διαίρεση».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πληθώρα επιστημονικών στοιχείων έχει προκύψει από την έρευνα σχετικά με αρνητικά συναισθήματα, όπως ο φόβος ή η θλίψη. Αντίθετα, τα θετικά συναισθήματα παραμένουν ένα μυστήριο για την ψυχολογία. Σύμφωνα με την Maria Roberts και τον Richard Appiah, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Northumbria, η χαρά είναι κάτι περισσότερο από ένα φευγαλέο συναίσθημα ευτυχίας. Προάγει την ευημερία, βοηθώντας τους ανθρώπους να ζουν σύμφωνα με τις αξίες, τους στόχους και την προσωπική τους ανάπτυξη. Η θεωρία Broaden-and-Build υποστηρίζει, επίσης, ότι ακόμη και σύντομες στιγμές χαράς μπορούν να εξουδετερώσουν τα αρνητικά συναισθήματα και να λειτουργήσουν ως «ισχυρό αντίδοτο στο μίσος και τη διαίρεση».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα