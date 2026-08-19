Ετσι βλέπουν αν η Αστυνομία έχει «ψάξει» το αυτοκίνητό τους μέσω καμερών
ΚΟΣΜΟΣ

Ετσι βλέπουν αν η Αστυνομία έχει «ψάξει» το αυτοκίνητό τους μέσω καμερών

Μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα αποκαλύπτει εάν κάποιος χρήστης αναζήτησε συγκεκριμένα την πινακίδα ενός οχήματος. Τι ακριβώς καταγράφουν οι κάμερες, γιατί προκαλούνται αντιδράσεις και τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα.

Ετσι βλέπουν αν η Αστυνομία έχει «ψάξει» το αυτοκίνητό τους μέσω καμερών
UPD:

Μια νέα υπηρεσία που λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπει στους οδηγούς να διαπιστώσουν εάν η πινακίδα του αυτοκινήτου τους αναζητήθηκε μέσα από το τεράστιο δίκτυο καμερών της Flock Safety.

Η πλατφόρμα ονομάζεται «Have I Been Flocked?» και δημιουργήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι αντιδράσεις για τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αναγνώρισης πινακίδων, αλλά και για τη δυνατότητα αστυνομικών υπηρεσιών ή άλλων χρηστών να αναζητούν τις μετακινήσεις συγκεκριμένων οχημάτων.

Ο οδηγός πληκτρολογεί τον αριθμό κυκλοφορίας του και το σύστημα ελέγχει εάν η πινακίδα περιλαμβάνεται στα αρχεία αναζητήσεων που έχουν συγκεντρωθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εμφανίζει η ίδια η πλατφόρμα στις 17 Αυγούστου 2026, η βάση περιλαμβάνει περίπου 242 εκατομμύρια αναζητήσεις και περισσότερες από 4,68 εκατομμύρια διαφορετικές πινακίδες.

Κλείσιμο

Πρόκειται, ωστόσο, αποκλειστικά για δεδομένα από τις ΗΠΑ, προς το παρόν. Η υπηρεσία δεν συνδέεται με τις ελληνικές Αρχές, δεν διαθέτει στοιχεία από τις κάμερες της Ελλάδας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ουσιαστικό έλεγχο ελληνικών πινακίδων.



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UPD:

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