Ετσι βλέπουν αν η Αστυνομία έχει «ψάξει» το αυτοκίνητό τους μέσω καμερών

Μια νέα υπηρεσία που λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπει στους οδηγούς να διαπιστώσουν εάν η πινακίδα του αυτοκινήτου τους αναζητήθηκε μέσα από το τεράστιο δίκτυο καμερών της Flock Safety.

Η πλατφόρμα ονομάζεται «Have I Been Flocked?» και δημιουργήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι αντιδράσεις για τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αναγνώρισης πινακίδων, αλλά και για τη δυνατότητα αστυνομικών υπηρεσιών ή άλλων χρηστών να αναζητούν τις μετακινήσεις συγκεκριμένων οχημάτων.

Ο οδηγός πληκτρολογεί τον αριθμό κυκλοφορίας του και το σύστημα ελέγχει εάν η πινακίδα περιλαμβάνεται στα αρχεία αναζητήσεων που έχουν συγκεντρωθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εμφανίζει η ίδια η πλατφόρμα στις 17 Αυγούστου 2026, η βάση περιλαμβάνει περίπου 242 εκατομμύρια αναζητήσεις και περισσότερες από 4,68 εκατομμύρια διαφορετικές πινακίδες.

Κλείσιμο

Πρόκειται, ωστόσο, αποκλειστικά για δεδομένα από τις ΗΠΑ, προς το παρόν. Η υπηρεσία δεν συνδέεται με τις ελληνικές Αρχές, δεν διαθέτει στοιχεία από τις κάμερες της Ελλάδας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ουσιαστικό έλεγχο ελληνικών πινακίδων.





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