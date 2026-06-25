Το ΝΑΤΟ δεν εξέδωσε διαπιστεύσεις σε δεκάδες Τούρκους δημοσιογράφους για τη σύνοδο κορυφής του στην Άγκυρα

«Η απόρριψη αιτήσεων διαπίστευσης μεγάλου αριθμού μέσων ενημέρωσης είναι ανησυχητική όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ένωση Τούρκων Δημοσιογράφων