Σύμβουλος Χαμενεΐ κατά Τραμπ: Προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά, έχει άλλους στόχους
Νέα επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε το Σάββατο ο Μοχσέν Ρεζαΐ, στενός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, και μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης, κατηγορώντας τον Αμερικανό πρόεδρο ότι εγκαταλείπει τη διπλωματική οδό και υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις.

Ο πρώην διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης υποστήριξε, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ότι ο Τραμπ «προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά».


«Συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και προβάλλοντας υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν έχει διάθεση για διαπραγμάτευση και επιδιώκει άλλους στόχους», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Σύμφωνα με την τοποθέτηση του Ρεζαΐ, οι δύο προηγούμενες περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται συνδέονται με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη έμμεσες επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ειδικότερα, φαίνεται να αναφέρεται στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν τον Ιούνιο του περασμένου έτους, αλλά και στην αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που εξαπολύθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, υποστηρίζοντας ότι και στις δύο περιπτώσεις οι επιθέσεις σημειώθηκαν παράλληλα με διπλωματικές διεργασίες ανάμεσα στις δύο πλευρές.

